تقوم بلدية بنغازي بتنفيذ أعمال شبكة تصريف مياه الأمطار بالطريق الدائري الرابع بحي الأنصار بجوار مُقسمات الهواتف حيث يُعد أحد مُختنقات تصريف مياه الأمطار في فصل الشتاء.

ويأتي التنفيذ من خلال شركة مزايا الخير للمقاولات العامة وإشراف مكتب المشروعات بالبلدية وبمتابعة من الشركة العامة للمياه والصرف الصحي بنغازي .

