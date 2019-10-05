الاتحاد الإفريقي يدعو لتدخل فعال للتوصل إلى حل دائم في ليبيا

أعرب الاتحاد الإفريقي مجددا عن قلقه العميق، إزاء خطورة الأوضاع الأمنية الراهنة في ليبيا وتداعياتها الخطيرة على أمن واستقرار المنطقة والقارة بأسرها.

وأكد مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي في بيان أصدره أمس ونقلته صحيفة الجزائر، أكد الحاجة إلى تدخل فعال وعاجل من الاتحاد الإفريقي، للتوصل إلى حل سياسي دائم للأزمة في ليبيا، وتوفير الظروف اللازمة للمصالحة بين أطراف النزاع، مطالبا رئيس مفوضية الاتحاد باتخاذ الإجراءات الضرورية والملموسة، عبر التشاور الوثيق مع الأمم المتحدة، لضمان التدخل الفعال للاتحاد بهدف حل الأزمة الليبية.



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