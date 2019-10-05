قوات الوفاق تكشف لبوابة إفريقيا تبعات قصف مطار مصراتة

أكد الناطق باسم عملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق مصطفى المجعي تعرض مطار مصراتة لقصف جوي.

وقال المجعي في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية اليوم السبت إن ما وصفها بقوات “حفتر قامت بقصف مطار مصراتة ما أدى لإصابة طائرتين بشظايا إحداهما للخطوط الجوية العربية الليبية والأخرى للأجنحة إلى جانب تضرر سيارة الإنارة بالمهبط وجرح أحد عمال المناولة”.

وبين المجعي أن حركة الطيران تسير بشكل اعتيادي في مطار مصراتة لأنه الوحيد الذي يعمل في المنطقة بعد حرق مطار طرابلس وتضرر مطار معيتيقة.

وبشأن الأوضاع في محاور القتال بالعاصمة أكد المجعي أنها تشهد حالة من الهدوء الحذر.

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