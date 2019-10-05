امغيب: الحل العسكري هو الأقرب وهذا ما يجب فعله بعد السيطرة على طرابلس

أكد عضو مجلس النواب سعيد امغيب أن الحل العسكري سيكون أسرع من الحلول السياسية التي يسعى اليها المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة.

وقال امغيب في تدوينة عبر صفحته بموقع “فيسبوك” “اعتقد أن الوقت لن يسعف غسان سلامة وكل الذين يدعمون ويروجون لمؤتمر برلين” مضيفا أن “مجريات الأحداث على الأرض تشير إلى أن الحل العسكري أقرب وأن العمليات العسكرية في العاصمة طرابلس أوشكت على الانتهاء”.

ودعا امغيب إلى ضرورة وجود “عمل سياسي يقوده البرلمان وذلك بتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كل أبناء الشعب الليبي يتم الإعلان عنها بعد السيطرة على العاصمة طرابلس مباشرة”

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