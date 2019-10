“السراج” يجتمع مع رئيس هيئة الشباب والرياضة ورئيس نادي الاتحادي المصراتي

المتوسط:

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم السبت بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس كل من رئيس هيئة الشباب والرياضة بشير القنطري والرئيس التنفيذي لنادي الاتحاد المصراتي محمد شاكه ، وعضو اللجنة الإدارية للنادي محمد التميمي .

وأكد السراج في بداية الاجتماع على دور الأندية الرياضية في لم الشمل والتأكيد على مفاهيم الانتماء والعمل الجماعي، ومواجهة الظواهر الهدامة في المجتمع، والتوعية بمخاطر الإرهاب والتطرف

من ناحية أخرى ناقش السراج، مع مسؤولي نادي الاتحاد بمصراته سبل حلحلة بعض المشاكل التي تواجه النادي.

