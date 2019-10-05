داخلية المؤقتة تقرر إنشاء مكتب لشؤون المتقاعدين

أصدر وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة، إبراهيم بوشناف، قرارا يقضي بإنشاء مكتب لشؤون المتقاعدين، تكون تبعيته المباشرة لمدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي بالوزارة.

ونص القرار على أن يختص هذا المكتب بإنهاء إجراءات أعضاء هيئة الشرطة والموظفين المحالين إلى التقاعد، ومتابعتها، والتواصل الدائم مع متقاعدي الوزارة، بالإضافة إلى عقد البرامج العلمية التي تتيح للمتقاعدين تقديم خبراتهم لصالح وزارة الداخلية، وتخصيص وسائل للتواصل معهم، ورعاية مصالحهم، وتحسين أوضاعهم المعنوية والاجتماعية، واستثمار قدراتهم، والسعي إلى توفير الرعاية الصحية لهم.

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