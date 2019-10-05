البعثة الأممية تصف السلطات شرق البلاد بـ”الموازية وغير معترف بها دوليًا”..ورمزي آغا يصفه بتجاوز الحدود

أخبار ليبيا24

أعلن رئيس لجنة السيول في مصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي آغا رفضه لوصف بيان العبثة الأممية في ليبيا للسلطات في شرق البلاد بأنها مؤسسات موازية وغير معترف بها دوليًا.

وقال آغا عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” :”هذا بيان حديث من بعثة الأمم المتحدة، هل الاعتراف الدولي شرط لعمل مؤسساتنا، إضافة إلى صيغة التهديد المستعملة في بيانهم”.

وتابع رئيس اللجنة :”أعتقد ان هذه البعثة تجاوزت حدودها القانونية ويجب وضعها في حجمها المناسب”.

وأكد آغا :”القانون الليبي موجود ولا نحتاج إلى الاعترافات الدولية في تسيير شؤوننا الداخلية”.

ووجه رئيس لجنة السيول في مصرف ليبيا المركزي البيضاء الكلام لرئيس البعثة غسان سلامة قائلا :”مطار بيروت مسيطر عليه بالكامل من قبل حزب الله ياغسان سلامة”.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أعربت أمس الجمعة في بيان لها عن قلقها إزاء المؤشرات التي تهدد عمل وإدارة شركة النفط الوطنية الليبية وشركة البريقة الفرعية التابعة لها من السلطات الموازية في ليبيا وغير المعارف بها دوليًا، بحسب البيان.

وكررت البعثة – في بيان لها عبر موقعها الرسمي – التأكيد على أن المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس هي المؤسسة السيادية الوحيدة المسؤولة عن إدارة نفط البلاد، بما في ذلك تصدير واستيراد النفط والوقود، بموجب القانون الدولي والوطني.

وحذرت البعثة من أن الجهود المستمرة لتقسيم مهام شركة النفط الوطنية تهدد عائدات البلاد النفطية وبالتالي مصالح جميع الليبيين.

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