عميد بلدية بنينا يبحث مع ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لليبيا مشاكل البلدية

أجرى عميد بلدية بنينا، ناجي البرغثي، زيارة إلى مقر البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لليبيا بدولة تونس، حيث كان في استقباله ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لليبيا، جيراردو نوتو .

وتطرق عميد البلدية إلى ما تعانيه بلدية بنينا من مشاكل فى الإطار العام، كالكهرباء والماء والطرق والتعليم والصحة، مشددا على ضرورة أن تحظى البلدية بما حظيت به بعض البلديات من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لليبيا

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من جهته أكد ممثل الأمم المتحدة على إدراج بلدية بنينا ضمن الخطة القادمة لسنة ألفين وعشرين، وذلك باستهداف القطاعات السابقة بالدعم أسوة بباقي البلديات.

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