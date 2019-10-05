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السراج : حريصون على استيعاب طاقات الشباب من خلال الرياضة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – إجتمع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ، اليوم السبت ،  مع رئيس هيئة الشباب والرياضة بحكومة الوفاق بشير القنطري ورئيس نادي الاتحاد المصراتي . 

وقال المكتب الإعلامي للسراج في إيجاز صحفي أن هذا اللقاء يأتي في إطار اهتمامه بقطاع الشباب والرياضة وحرصه على استيعاب طاقات الشباب .

وحضر اللقاء إضافة للقنطري ، الرئيس التنفيذي لنادي الاتحاد المصراتي  محمد شاكة وعضو اللجنة الإدارية للنادي  محمد التميمي .

وأكد السراج في بداية الاجتماع على دور الأندية الرياضية في لم الشمل والتأكيد على مفاهيم الانتماء والعمل الجماعي، ومواجهة الظواهر الهدامة في المجتمع، والتوعية بمخاطر الإرهاب والتطرف ، وفقاً لمكتبه الإعلامي .

من ناحية أخرى ناقش السراج مع ضيفيه من مسؤولي نادي الاتحاد المصراتي سبل حلحلة بعض المشاكل التي تواجه النادي ، وذلك أيضاً بحسب نص ذات الإيجاز .

المرصد – متابعات

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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