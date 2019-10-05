ميناء بنغازي بانتظار 2700 سيارة من السوق الأوروبية

تتوقع إدارة ميناء بنغازي خلال الساعات المقبلة وصول سفن سيارات أوروبية مستوردة من السوق الهولندية والإسبانية.

وبحسب ما ورد عن موظف الميناء عبد الحكيم الخشمي فمن المتوقع وصول السفينة “سيلفر سن ” وعلى متنها ألفين وسبعمئة سيارة.

وأضاف الخمشي عبر حسابه في موقع فيسبوك أنه يتوقع وصول سفينة السيارات قراند نابولي دون الكشف عن إجمالي السيارات الموردة عليها.

وكانت إدارة ميناء بنغازي قد أعلنت الأسبوع الماضي عن بيانات السيارات الموردة خلال الربع الثالث من العام الجاري التي بلغت اثنتين وعشرين ألفا وثلاثمئة وثماني وعشرين سيارة

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