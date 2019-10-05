افتتاح أقسام الباطنة بمستشفى الوحدة في درنة

شهد مستشفى الوحدة في مدينة درنة حفلاً لافتتاح أقسام الباطنة بحضور لفيف من العناصر الطبية وأهل المدينة يتقدمهم وزير الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب.

وافتتحت وزارة الصحة القسم الجديد بسعة سريرية تصل إلى ستين سرير موزعة علي أقسام عدة، بينها قسم العناية والإيواء رجال ونساء وقسم الأشعة ومعمل التحاليل، وقسم مجهز بالكامل لمرضي الكلي ومصرف للدم، وصيدلية وعدد من العيادات العلاجية .

وحضر حفل الافتتاح أيضاً عميد بلدية درنة عبدالمنعم الغيثي وعدد من المسؤولين بوزارة الصحة وشخصيات اعتبارية من المدينة ومدير عام المستشفى إبراهيم عزوز

وتعهد وزير الصحة خلال الاحتفال بتقديم الدعم الكامل لكل أقسام المستشفى، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى، مشيراً إلى أن هذه الخطوة جاءت بناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة بشأن الوقوف على تطوير العمل الصحي في كافة البلديات على مستوى البلاد.

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