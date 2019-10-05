بلدية بنغازي تبحث تعزيز التعاون مع قطاعي الاقتصاد والسياحة

بحثت لجنة السياسات المالية والتنمية الاقتصادية والاستثمار ببلدية بنغازي، مع مراقب اقتصاد بنغازي ومدير مكتب السياحة، آلية تعزيز سبل التعاون بين البلدية وقطاعي الاقتصاد والسياحة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الرابع للجنة، والذي عقد بحضور أعضاء المجلس التسييري للبلدية .

وأوضحت البلدية أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات التي تجريها اللجنة، بشأن متابعة جميع الموارد المالية لبلدية بنغازي والإشراف عليها، بالإضافة إلى متابعة جباية الإيرادات والرسوم المحلية، وفقا لأحكام التشريعات المنظمة للإدارة المحلية .

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