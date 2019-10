المحجوب: نواصل الضربات الجوية على مدار الساعة لتطهير طرابلس من الإرهاب

قال العميد خالد المحجوب، الناطق الرسمي باسم غرفة عمليات الجيش الوطني، إن الضربات الجوية متواصلة على مدار الساعة على التنظيمات الإرهابية، وأن القوات الجوية تقوم بتنفيذ ضربات دقيقة ضد الجماعات المتطرفة والمليشيات.

وكشف المحجوب في تصريحات صحافية، أن جماعة الإخوان “المصنفة إرهابيا” في ليبيا وعدد من الدول العربية، عقدت اجتماعا في طرابلس الأيام الماضية، وطلبت من الميليشيات والعناصر التي تقاتل بضرورة الصمود حتى مؤتمر ألمانيا المرتقب، على اعتبار أن المؤتمر قد يمنحهم بعض المكتسبات السياسية.

وتابع: “معظم الدول المشاركة في مؤتمر ألمانيا مقتنعة بأن المليشيات المتواجدة في طرابلس إرهابية”.

