الاستعداد لافتتاح المركز الصحي سيدي خالد غرب درنة

قام وزير الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب بجولة ميدانية شملت المركز الصحي سيدي خالد غرب مدينة درنة تمهيدا لافتتاحه.

وبينت إدارة الإعلام بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة أن الوزير اطلع على أعمال التطوير والتوسعة والإنشاء والتجهيز للمركز تمهيدا لافتتاحه واستمع من مدير المركز الصحي كمال الهنداوي ومسؤولي الصحة بالمركز إلى ما يقدمونه من جهود لخدمة المرضى للتعرف على ملاحظاتهم واحتياجاتهم ومناقشة التحديات وفعالية الدعم المقدم من الوزارة وبقية المناطق.

وأوضح عقوب أن الهدف من الزيارة التأكد من جاهزية مرافق الوزارة في منطقتي عين مارة وسيدي خالد لخدمة المرضي بالإضافة إلى الاطلاع على سير العمل والتعرف على المعوقات والصعوبات التي تواجه القائمين على هذه المرافق الصحية للعمل على حلها.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا