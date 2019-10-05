المؤقتة تصدر قرارا بصيانة جامعة عمر المختار

أصدرت الحكومة المؤقتة قرارا يقضي بصيانة جامعة عمر المختار في مدينة درنة بالشرق الليبي

ويقضي القرار رقم 595 لسنة 2019 بالإذن لجهاز تنمية وتطوير المدن بمباشرة إجراءات التعاقد بطريق المناقصة المحدودة لغرض تنفذ مشروع صيانة جامعة عمر المختار بمدينة درنة في حدود قيمة 4.136.497.980 دينار ويتم التسييل بقرار لاحق عن مجلس الوزراء حسب الجاهزية للدفع مع اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص طبقا للائحة العقود الإدارية والتشريعات النافذة

كما أصدرت الحكومة القرار رقم 594 لسنة القاضي 2019 القاضي بتسمية عبد الفتاح أبو بكر سالم رئيسا لجامعة الزيتونة وتسمية عبد السلام أحمد محمد وكيلا للشؤون العلمية بالجامعة على أن يعمل بالقرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

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