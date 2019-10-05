المجعي: على الرئاسي وخارجيته إتخاذ اجراءات عاجلة ضد روسيا ومرتزقتها الذين يدعمون حفتر

ليبيا – أعرب القيادي بمدينة مصراتة والناطق باسم “عملية بركان الغضب” التابعة للرئاسي مصطفى المجعي ، صمت حكومة الوفاق وخارجيتها من وجود من وصفهم بـ” المرتزقة الروس” على الأراضي الليبية لدعم “حفتر” (القائد العام للجيش المشير حفتر) في ما وصفه بـ” العدوان على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة).

المجعي طالب في تصريح لشبكة الرائد التابعة لحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين، حكومة الوفاق باتخاذ إجراءات فورية، مدعياً إمتلاكهم لأدلة وإثباتات تؤكد وجودهم في البلاد حسب قوله.

المجعي طالب في تصريح لشبكة الرائد التابعة لحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين، حكومة الوفاق باتخاذ إجراءات فورية، مدعياً إمتلاكهم لأدلة وإثباتات تؤكد وجودهم في البلاد حسب قوله.