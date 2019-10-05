المؤقتة تعتمد عدد من المشروعات الخدمية في بلدية هراوة‎

اعتمدت رئاسة الوزراء بالحكومة المؤقتة عدد من المشروعات الخدمية في قطاعات التعليم والصحة والمياه و المواصلات في بلدية هراوة.

وقال عميد بلدية هراوة محمد هيبة، لبوابة افريقيا الإخبارية، إن المشروعات التي تم اعتمادها تتضمن إنشاء مبنى لفرع من جامعة سرت ومقر للمعهد العالي وخزانات مياه بالمنطقة وصيانة المدارس بالبلدية وستكمال مشروع المستشفى القروي وطرق بطول 25 كيلومتر.

وأوضح هيبة أنه بحث الخميس مع مدير ادارة المشروعات بجهاز تطوير المدن الاستعدادت لتنفيذالمشروعات المعتمدة من الحكومة المؤقتة السبل المتاحة للتنسيق والتواصل مع البلدية لزيارة بلدية هراوةخلال الأسبوع القادم لرفع القياسات العامة للمشروعات المدكورة.

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