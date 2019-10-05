الشارف : على نواب الجنوب الرد على إتهامات الثني وتبرئة أنفسهم أمام ناخبيهم

ليبيا – فنّد عضو مجلس النواب عن الجنوب أحمد الشارف إتهامات رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني لعدد من نواب المنطقة الجنوبية بالفساد المالي.

الشارف قال خلال مداخلة هاتفية عبر برنام “اكثر” الذي يذاع على قناة “ليبيا روحها الوطن” وتابعته صحيفة المرصد إنه لا يجوز أن يصرح الثني بإتهام نواب الجنوب بأخذ الملايين فقد كان عليه التوجه للقضاء، لافتاً إلى أنهم في صدد رفع دعوى قضائية بشأن الإتهامات و تشويه السمعة التي قام بها.

وتابع قائلاً :”عندما يقول أن الجنوب لا يوجد فيه رجال بل فيه رجال ضحوا من أجل ليبيا منذ عام 2011 للآن و دفعت ما يقارب 600 شهيد دفاعاً عن العرض و الأرض، نحن كنا سباقين دائماً لرفع أبسط المعاناة عن أهلنا في الجنوب”.

وأشار إلى قيامه بزيار إلى مركز سبها الطبي للإطلاع على احتياجاته حيث تم التواصل مع وزير الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب لمطالبته بتوفير الإمكانيات اللازمة علاوة على زيارة الضمان الاجتماعي على مستوى الجنوب ومصرف ليبيا المركزي للإطلاع على أوضاع السيولة القادمة من الغرب و الشرق.

ونوّه إلى أن أنه لا يطعن بوطنية أعضاء مجلس النواب عن الجنوب لكن عدم الرد على تصريحات الثني أمر لايجوز، موجهاً رسالة لكل أعضاء الجنوب يدعوهم فيها للخروج في حلقات مباشرة للرد على هذه الاتهامات و تبرئة أنفسهم أمام ناخبيهم وأهالي الجنوب.

كما استطرد حديثه:” موضوع تزكية مصطفى كنونو من قبل نواب الجنوب أو عدد منهم أنا لم أكن حاضر ولا اعلم من زكاه هو والسنوسي صالح أما عبد الرحمن الإحيرش فلم أعترض عليه فقد كنت بتلك الفترة مقاطع، بعد حضوري للمجلس طالبنا من كنونو أن يأتي لقبة البرلمان لنستفسر عن الأموال المخصصة للمنطقة لكنه لم يحضر ولا حياة لمن تنادي”.

وشدد على عزم نواب الجنوب إتخاذ موقف موحد بعد التشاور سواء باستدعاء رئيس الحكومة و وزراء الجنوب و رئيس لجنة الأزمة لإجتماع يتم خلاله توضيح ما يحدث أو الإتجاه للقضاء و النائب العام، متحدياً إياهم من الحضور في موعد الإجتماع الذي سيتم تحديده عند الإنتهاء من المشاورات.

ورد على إحتمالية أن يكون قد قام نواب من الجنوب بأخذ أموال ليست من حقهم وموقفه من ذلك مؤكداً على أن موقفه سيكون أشد من موقف رئيس الحكومة المؤقتةحيث سيطالب برفع الحصانة عنهم و تحويلهم للنائب العام.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية