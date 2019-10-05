اخبار ليبيا الان

مركز مكافحة الأمراض يعلن إصابة 60 حالة بـ “اللشمانيا” في الاسبوع الاخير من سبتمبر

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيله 60 حالة مصابة بـ “اللشمانيا” الجلدية و44 تشكو من متلازمة اليرقان و47 من إسهال مدم بين 16 و 22 من سبتمبر الماضي.

المركز أوضح بحسب المكتب الإعلامي التابع له أن أسباب هذه الأمراض هي الالتهابات التنفسية العليا والسفلى والإسهالات، مشيراً إلى أن هناك ارتفاع في عدد حالات الحرارة والطفح الجلدي التي بلغت 32 حالة كما سجلت 14 إصابة بالسعال الديكي وإصابة 8 حالات بالسحايا.

يشار إلى أن المدير العام للمركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر النجار توقع الأسبوع الماضي زيادة حالات الإصابة بمرض اللشمانيا الجلدية إذا لم تتوفر الأدوية لعلاجه واستمر توقف برنامج مكافحته.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك