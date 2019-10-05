شهود: غارة جوية للجيش على موقع بشارع المطبات جنوبي طرابلس

أخبار ليبيا24

شن سلاح الجو التابع للجيش الوطني اليوم السبت غارة جوية على أحد مواقع قوات الوفاق جنوبي طرابلس.

وأفاد شهود أن الغارة استهدفت موقعًا بشارع المطبات القريب من خزانات النفط جنوبي العاصمة طرابلس.

وأظهرت صورتين رصدتهما أخبار ليبيا 24 تصاعد دخان رمادي من جراء القصف.

وبينما ذكرت مصادر أن الغارة استهدفت معسكر حمزة، أكد الشهود أن الضربة استهدفت موقعًا بشارع المطبات.

وقالت مصادر عسكرية أن الجيش الوطني دخل من جديد منذ صباح اليوم السبت في اشتباكات ضد قوات الوفاق في محور مطار طرابلس.

ومنذ فجر يوم الخميس، شن سلاح الجو التابع للجيش الوطني قصفا مكثفا على مواقع ومعسكرات تابعة لقوات الوفاق بعدة محاور ضواحي العاصمة طرابلس، وذلك بالتوازي مع اندلاع ميدانية على الأرض.

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