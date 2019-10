المتوسط

أعلنت الحكومة المؤقتة اليوم السبت، صرف مبلغ قدره 10 ملايين دينار ليبي لمجلس النواب في طبرق.

وقالت الحكومة إن هذا المبلغ لتغطية احتياجات الباب وبالخصم من الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الغرض بالميزانية العامة للدولة سنة 2019 مع لزوم استيفاء الاوراق والمستندات المؤيدة للصرف طبقا للنظم واللوائح السارية.

The post المؤقتة تقرر صرف 10 ملايين دينار لمجلس النواب appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية