الجيش الليبي يسيطر على مواقع هامة جنوبي طرابلس

أحرزت قوات الجيش الليبي ،اليوم السبت، تقدمًا مهمًا في محاور القتال جنوب العاصمة الليبية طرابلس، بعد اشتباكات امتدت لساعات مع قوات تابعة لحكومة الوفاق.

وقد اطلقت قوات الجيش منذ الساعات الأولى من صباح اليوم ،هجوما في عدد من محاور العاصمة ،سيطرت على اثرها على مواقع جديدة في محوري الطويشة والعزيزية ،في حين ذكرت مصادر عسكرية إن قوات الجيش سيطرت على سجن الطويشة ومعسكر الدفاع الجوي.

وكانت قوات سلاح الجو الليبي قصفت صباح اليوم مواقعا في جنوبي طرابلس، منها تجمع في العزيزية وقرب كوبري السواني.

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