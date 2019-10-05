ليبيا تشارك في حفل إطلاق الشبكة العربية للمرأة في الانتخابات

شارك وفد المفوضية الوطنية العليا للانتخابات برئاسة الدكتور عماد السائح اليوم، في حفل إطلاق الشبكة العربية للمرأة في الانتخابات، المنعقد في تونس.

وقال رئيس المفوضية خلال كلمته بالمناسبة، إن هناك العديد من التحديات التي تواجه المرأة في المنطقة العربية، من أهمها القيود الاجتماعية والثقافية.

وأضاف السايح أن هناك قيودا على تمثيل المرأة في الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية، مشيرا إلى أن أهم هذه القيود متمثل في ما يعرف بنظام الكوتة، والذي أكد أنه يحد من قدرة المرأة على التواجد في دوائر صنع القرار.

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