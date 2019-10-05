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الإدارة العامة للتمركزات الأمنية فرع سبها تلقي القبض على تاجر مخدرات

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

سبها 05 أكتوبر 2019 (وال)- تمكن أعضاء الإدارة العامة للتمركزات الأمنية فرع سبها، من القبض على شخص بحوزته كمية من المخدرات نوع “حشيش”، وكمية من الخمور محلية ومستوردة.

وذكرت الإدارة العامة للتمركزات الأمنية فرع سبها أنه تم الضبط بحوزة المتهم على كمية “20” لتر من الخمور، وقد اعترف المتهم بأن هذه الكمية قصد منها الاتجار بها وبيعها.

وأشارت الإدارة العامة للتمركزات الأمنية فرع سبها إلى أن هذه الخطوة جاءت في إطار جهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المستمرة، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وتكثيف توجيه الحملات الأمنية لملاحقة وضبط المجرمين، وإنفاذ سلطة القانون وضبط الشارع العام. (وال- سبها) خ م/ ر ت

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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