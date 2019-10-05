صحة المؤقتة تتفقد مستشفى طب وجراحة الأطفال بنغازي

تفقدت إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة، مستشفى طب وجراحة الأطفال بنغازي، برفقة مدير مكتب التفتيش بالمستشفى، ومدير مكتب التفتيش بمركز بنغازي الطبي.

ووفق إدارة الإعلام بالوزارة، فقد أجرى الوفد جولة تفتيشية، اطلع خلالها على سير العمل بمستشفى طب وجراحة الأطفال بنغازي، والخدمات المقدمة للمرضى والمترددين، كما تفقد عددا من الأقسام والمعدات الطبية، ووضع النظافة والإعاشة بالمستشفى، مبينا أن الزيارات الميدانية تأتي ضمن إطار توجيهات وزارة الصحة، بما يضمن الكفاءة العالية والسلامة، والسرعة اللازمة في تقديم الخدمات الصحية.

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