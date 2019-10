المتوسط

أعلنت غرفة عمليات الجيش، استهداف سلاح الجو لمليشيات الوفاق، بمطار مصراتة

وأكدت غرفة العمليات أن الضربة حققت أهدافها وإصابة الهدف

