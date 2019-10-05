مديرية أمن جنزور تنشر صورة المتهم بقتل رشيد البكوش

نشرت مديرية أمن جنزور ،اليوم السبت ،صورة للمتهم عاصم البشتي المتهم بقتل الشاب رشيد البكوش وجرح شقيقه؛ بعد إطلاق النار عليهما في أحد شوارع منطقة السراج بالعاصمة طرابلس.

وقات المديرية إنها تسلمت صباح اليوم المتهم من مديرية أمن الزاوية و باشرت الإجراءات القانونية معه والتي انتهت إلى إحالته إلى النيابة المختصة.

وتداولت على مواقع التواصل الاجتماعي الليبية فيديو يسجل واقعة إطلاق أحد الأشخاص الرصاص على شاب وأخيه، مما أدى إلى مقتل الأول، واسمه رشيد البكوش، وجرح شقيقه، جراء مشاجرة، لم تعرف أسبابها ،وقد أثارت الجريمة تنديدات واسعة من قبل رواد صفحات التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بضرورة ملاحقة الجناة ومعاقبتهم.

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