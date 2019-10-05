انطلاق أعمال المؤتمر العلمي التربوي الأول بجامعة سرت

انطلقت بجامعة سرت، اليوم السبت، أعمال المؤتمر العلمي التربوي الأول تحت شعار «تطوير كليات التربية مدخلًا لإصلاح منظومة التربية»، الذي تنظمه كلية التربية بجامعة سرت.

وحضر الجلسة الافتتاحية الأولى للمؤتمر، الذي عقد بمدرج مصباح العروي، عضو المجلس البلدي سرت هنية سالم أبوخريص، ورئيس وأعضاء مجلس رئاسة جامعة سرت ورئيس جامعة مصراتة الدكتور فرج أبوشعالة، وعدد من ممثلي وعمداء كليات التربية بمختلف الجامعات الليبية، ومدير الأمن سرت، وعدد من مديري القطاعات والهيئات والأجهزة والشركات الحكمية بسرت، وعدد من الإعلاميين ومراسلي القنوات الفضائية ومراسلي الإذاعات ووكالات الأنباء.

وقالت مصادر باللجنة الإعلامية للمؤتمر، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، إن المؤتمر الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام، يشارك فيه عدد كبير من أساتذة الجامعات الليبية والباحثين والمهتمين بمجال التربية والتعليم في ليبيا، ويطرح فيه أكثر من 43 بحثًا.

ثلاثة محاور رئيسية

ويهدف المؤتمر إلى استشراف مستقبل كليات التربية في الجامعات الليبية، في ضوء الاتجاهات العالمية المعاصرة، إذ يتضمن دراسة ومناقشة عديد المحاور التي ستتناول مواضيع متعلقة بتطوير التربية وطرقها الحديثة، من خلال الأوراق العلمية، وورش عمل مصاحبة للفعاليات.

ويشمل المؤتمر ثلاثة محاور رئيسية، يسلط المحور الأول الضوء على واقع الأداء التدريسي بكليات التربية في الجامعات الليبية وآليات تطويره، فيما يتضمن المحور الثاني واقع البحث العلمي والدراسات العليا بكليات التربية وسبل تطويرها، والإنتاجية العلمية لأعضاء هيئات التدريس بالكليات، والحرية الأكاديمية من حيث الواقع والطموح.

ويسلط المحور الثالث الضوء على الشراكة بين كليات التربية ومؤسسات المجتمع في ضوء خبرات بعض الدول ودور كليات التربية في خدمة المجتمع والتخطيط للاحتياجات من مخرجات كليات التربية بمؤسسات المجتمع والشراكة بين كليات التربية ونظيراتها على المستوى الدولي.

وقال عميد كلية التربية بجامعة سرت ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدكتور سليمان الشاطر، إن اللجنة أعدت محاور المؤتمر ووجهت الدعوة للجامعات الليبية والعربية، وبدأت استقبال المشاركات من خلال البريد الإلكتروني الذي اُفتُتح للمؤتمر، والموقع الخاص بالمؤتمر، كما شكلت لجنة إعلامية بدأت لتغطية فعاليات المؤتمر والإعداد والدعاية له.

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