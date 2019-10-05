هوبتون يؤكد دعم بريطانيا الكامل لبيان البعثة الأممية بشأن المؤسسة الوطنية للنفط

أخبار ليبيا24

وصف سفير المملكة المتحدة في ليبيا نيكولاس هوبتون اليوم السبت بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حول المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة بـ “المهم” مؤكدًا دعم حكومة بلاده للبيان بشكل “كامل”.

وقال هوبتن في على تويتر، ” بيان مهم من الأمم المتحدة، تدعمه المملكة المتحدة بالكامل”، وذلك في إشارة إلى بيان البعثة الأممية الصادر يوم الأربعاء.

وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها إزاء المؤشرات التي تفيد بأن “السلطات الموازية في ليبيا غير المعترف بها دولياً” في إشارة للحكومة الليبية المؤقتة، تهدد عمل وإدارة مؤسسة النفط الوطنية الليبية وشركة البريقة الفرعية التابعة لها.

وكررت البعثة تأكيدها على أن المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس هي المؤسسة السيادية الوحيدة المسؤولة عن إدارة نفط البلاد، بما في ذلك تصدير واستيراد النفط والوقود، بموجب القانون الدولي والوطني.

وحذّرت البعثة من أن الجهود المستمرة لـ “تقسيم مهام شركة النفط الوطنية” تهدد عائدات البلاد النفطية، وبالتالي مصالح جميع الليبيين.

واعتبرت أن هذه الجهود يمكن أن تشكل انتهاكات لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وأن تضع المسؤولين عنها تحت طائلة العقوبات.

وقال البعثة، إنها بإبلاغ لجنة الخبراء ولجنة العقوبات التابعتين للأمم المتحدة ومجلس الأمن عن أية انتهاكات يشتبه في وقوعها.

وأشارت إلى أن نفط ليبيا ومواردها الطبيعية ملك للشعب الليبي ويتوجب عدم استخدامهما كأداة في حرب تحت أي ظرف من الظروف.

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