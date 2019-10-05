الولايات المتحدة: هذا الإجراء يضمن حماية التراث الثقافي الليبي

التقى اليوم السبت نائب رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية في ليبيا جوشوا هاريس بممثلين من كشاف ومرشدات ليبيا وإدارة الآثار الليبية والمدرسة الأمريكية للأبحاث الشرقية (ASOR).

وبينت السفارة الأمريكية في تدوينة لها بموقع “فيسبوك” أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد في تونس مناقشة الأنشطة المقبلة في إطار دعم مذكرة تفاهم التعاون الثنائي الليبي الأمريكي بشأن حماية الممتلكات الثقافية بفضل صندوق السفراء الأمريكيين للمحافظة على التراث الثقافي التابع لوزارة الخارجية الأمريكية لعام 2019 مضيفة سيتعلم الكشافة من جميع أنحاء ليبيا كيفية مراقبة المواقع التراثية المصنفة لدى اليونسكو لضمان بقاء التراث الثقافي الغني لليبيا محميًا.

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