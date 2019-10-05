ليبيا تشارك في اجتماع إقليمي حول احتجاز الأطفال المهاجرين

شاركت ليبيا في اختتام الجلسة الثانية للاجتماع الاقليمي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا حول احتجاز الأطفال المهاجرين.

وقالت وزارة الشؤون الاجتماعية عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” اليوم السبت إنه جرى خلال الجلسة التي شاركت فيها ممثلة الوزارة مبروكة العزومي تبادل وجهات النظر بين الدول حول تجارب وإجراءات بدائل احتجاز الاطفال المهاجرين

وجرى خلال الجلسة بحث فرص التنسيق والتعاون الدولي في إطار الهدف الوارد في البند الثالث عشر من الاتفاق العالمي المعني بالهجرة وذلك لإنشاء منصة تبادل بيانات والمعلومات عبر الأقاليم إلى جانب استكشاف الفرص المتاحة لتعزيز العمل الوطني ومواجهة التحديات عن طريق التعاون والتبادل على الصعيد الدولي وتم في ختام الجلسة صياغة اتفاق النوايا الأولية من أجل تطوير منصة لاحتجاز الأطفال المهاجرين واطلاقها.

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