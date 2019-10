قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، أنه يمكن لليبيا زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة تصل إلى 50 بالمئة من قرابة 3000 مليون قدم مكعب قياسي يوميًا، وذلك إذا ما تم توفير الاستثمارات المطلوبة، وإذا ما سمح الوضع الأمني بذلك مضيفا يمكننا توفير أكثر من 1.5 مليار دولار سنويًا باستخدام الغاز كوقود أساسي لتوليد الطاقة بدلاً من الوقود السائل.

جاء ذلك خلال مشاركته اليوم السبت في الاجتماع الوزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز المنعقد في موسكو على هامش منتدى أسبوع الطاقة الروسي، وذلك لاستكشاف الفرص التجارية مع عدد من الشركاء الدوليين في مجال الطاقة.

وقال رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله “إنّ الدور الذي تلعبه ليبيا كدولة منتجة للغاز الطبيعي مهم جدّا”.

ورحب وفد المؤسسة الوطنية للنفط، خلال اجتماع مع مدير عام شركة تاتنفت نايل ماغانوف بالتقدم المحرز في المسوحات السيزمية التي تجريها تاتنفت في منطقة الحمادة في حوض غدامس.

كما عبرت شركة تاتنفت عن استعدادها للعودة إلى ليبيا في الأسابيع المقبلة لاستكمال ما تبقى من العمل المتعاقد عليه.

The post صنع الله: يمكن لليبيا زيادة انتاج الغاز بنسبة 50% appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية