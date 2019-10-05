معالي وزير الداخلية في الحكومة الليبية يُصدر قرارًا بإنشاء “مكتب شؤون المتقاعدين”

بنغازي 05 أكتوبر 2019 (وال)- أصدر معالي وزير الداخلية في الحكومة الليبية المستشار إبراهيم بوشناف، قرارًا بإنشاء مكتب بالهيكل التنظيمي لإدارة العلاقات والتعاون الدولي يسمى “مكتب شؤون المتقاعدين”، وتكون تبعيته لمدير الإدارة مباشرة.

هذا وتضمن قرار الوزير الداخلية رقم “848” لسنة 2019 م – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – الصادر في الثاني من شهر الحالي، في مادته الثانية : يختص المكتب المنشأ بموجب أحكام هذا القرار بما يلي:

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال