باشاآغا : قناة ” ليبيا روحها الوطن ” تمارس التحريض وسنتخذ ضدها إجراءات قانونية إضافية

ليبيا – أصدرت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق بياناً مساء السبت حول ” القصف الجوي الذي تعرض له مطار مصراتة ” توعدت خلاله باجراءات ضد ” قناة ليبيا روحها الوطن ” .

وقالت الداخلية في بيان ممهور بختم فتحي باشاآغا أن ذلك يأتي بسبب نشر القناة نشرت خبراً مفاده إن سلاح الجو إستهدف هوائي متحرك يستخدم لتوجيه الطيران المسير داخل الكلية الجوية بمدينة مصراتة .

وأضاف باشاآغا : ” إن القصف الجوي الذي تعرض له مطار مصراتة الدولي اليوم استهدف في حقيقته مولد كهربائي متحرك على متنه مصابيح إنارة كاشفات ونتج عن ذلك بعض الشظايا التي أصابت طائرتين مدنيتين وموظف تابع لشركة المناولة بالمطار مما أدي لتعليق الرحلات وتاخير مصالح المسافرين لساعات قبل أن يعاد فتح المطار واستئناف الرحلات الجوية ” .

وإعتبر باشاآغا بأن استهداف المطار “ جريمة جنائية “ مكتملة الأركان وفق القانون الوطني وجريمة يعاقب عليها القانون الدولي لكل من نفذها أو أمر بتنفيذها , وذلك على حد قوله .

وإتهم وزير داخلية الوفاق القناة بالقيام بمحاولات مستمرة لتبرير ما أسماها ” أفعال المجرمين ممن ينفذون هذه الأعمال العسكرية ضد أهداف مدنية ” قائلاً بأنها جريمة يجب أن ينال مرتكبيها العقاب ، في إشارة للقناة .

وأكد البيان أن الوزارة اتخذت في السابق إجراءات قانونية في هذا السياق – أي ضد القناة – متوعداً باتخاذ إجراءات أخرى في هذه الواقعة .

ودعا باشاآغا الجهات الدولية ذات العلاقة لتوثيق ” الجرائم المخالفة للقانون الدولي ” وقرارات مجلس الأمن بالتوثيق الكامل لهذه الواقعة بما في ذلك ما أسماه ” محاولات تبريرها عبر ذات وسيلة الإعلام معلومة الملكية والتبعية ” .

وفي ختام بيانه ، طالب باشاآغا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لاتخاذ إجراءات مماثلة ورصدها لهذه الأدوات وما أسماه ” هذا الخطاب التحريضي ” .

جدير بالذكر أن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة ، كان قد أكد لمختلف وسائل الإعلام بأن الهدف كان عبارة عن شاحنة بكابينة مجهزة لتقديم الدعم الفني للطيران التركي المسير ، مضيفاً بأن وجود أعمدة للإنارة على ظهرها لا يعني بأنها عربة للإستخدام المدني فقط .

المرصد – متابعات

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