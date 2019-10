بلدية حي الأندلس تكشف أسباب تفاقم أزمة النفايات

أكد عميد بلدية حي الاندلس محمد عبد القادر الفطيس أن مشكلة تكدس القمامة تفاقمت في الآونة الأخيرة بالعاصمة طرابلس.

وبين الفطيس بحسب المكتب الإعلامي لمديرية أمن طرابلس أن تفاقم مشكلة القمامة يعود لعدة أسباب منها المكبات والاعتماد على المكبات المرحلية الموجودة والتي امتلأت وأخرها مكب أبوسليم الذي لم يعد يستوعب جزء بسيط من المخلفات.

وأوضح الفطيس أن الحكومة ووزارة الحكم المحلي اتخذت قرارا بتسليم البلديات مخصصات هذا الشهر التي تصرف لشركات فروع الخدمات داخل البلدية ليجري بموجب ذلك تكليف شركات بنقل القمامة المتراكمة وإيجاد أقرب مكب في السواني الكريمية واستمرار العمل والتعاقد مع مكب المعمورة كمكب نهائي.

وشدد الفطيسي أنه سيبدأ يوم غد الاحد تشتغل الشركات الناقلة لنقل المخلفات من الكريمية إلى المعمورة.

