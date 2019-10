أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية تقدم الوحدات العسكرية في عددٍ من محاور العاصمة بعد اشتباكاتٍ عنيفة خاضتها صباح اليوم السبت.

وقالت الشعبة، في بيان، «إن الوحدات العسكرية تمكنت من ُبسط السيطرة على مواقعٍ جديدة سيتم الإعلان عنها فور صدور التعليمات بذلك».

