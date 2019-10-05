الحويج : تحرير طرابلس هي آخر معركة لعودة ليبيا إلى محيطها المتوسطي

قال وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية الدكتور عبد الهادي الحويج ،إن ليبيا ستكون دولة مدنية ديمقراطية تعددية، مضيفًا “معركتنا الحقيقية في ليبيا مع الإرهاب والإرهابيين والخارجين عن القانون، وليست مع الشعب الليبي، وأننا مع المصالحة الشاملة التي لا تقوم على المغالبة والإقصاء”.

و أضاف الحويج في كلمة ألقاها خلال مشاركته في أعمال المؤتمر الدولي حول الوساطة وحل النزاعات بمدينة برشلونة الإسبانية، ” أن عملية تحرير طرابلس؛ هي آخر معركة لعودة ليبيا إلى محيطها المتوسطي.”

وتحدث الحويج خلال لقاء جمعه اليوم ،مع رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثني ،عن زيارته التي أجراها للبرلمان الأوروبي، لإيضاح الصورة الحقيقية لما يجري في ليبيا.

من جانبه وأشاد الثني بتحرك وزارة الخارجية في المحيط الإقليمي والدولي، لإيصال صوت الحكومة الليبية باعتبارها الحكومة الشرعية لكل الليبيين، كونها المنبثقة عن مجلس النواب

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