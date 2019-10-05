داخلية الوفاق: هذه نتائج قصف مطار مصراتة

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن القصف الجوي الذي تعرض له مطار مصراتة اليوم السبت استهدف مولد كهربائي متحرك على متنه مصابيح إنارة “كاشفات” كما أدى إلى إصابة طائرتين مدنيتين بشظايا وكذلك موظف تابع لشركة المناولة بالمطار.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن القصف أدى إلى تعليق الرحلات وتأخر مصالح المسافرين لساعات قبل أن يعاد فتح المطار واستئناف الرحلات الجوية.

وأكدت الوزارة أن استهداف المطار “جريمة مكتملة الأركان وفق القانون الوطني وجريمة يعاقب عليها القانون الدولي” داعية ا”لجهات الدولية ذات العلاقة لتوثيق الجرائم المخالفة للقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن بالتوثيق الكامل لهذه الواقعة”.

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