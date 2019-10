مصادر عسكرية: الجيش الليبي نجح في إضعاف قدرة الطائرات التركية المسيرة

قالت مصادر عسكرية إن الجيش الليبي نجح في إضعاف قدرة الطائرات التركية المسيرة، في ضواحي طرابلس، بعد عمليات سلاح الجو.

وأشارت المصادر العسكرية، لوسائل إعلام ليبية إلى أن الهجمات الاستباقية للجيش أحرزت تقدما كبيرا في تعطيل حركة المجموعات المسلحة التابعة للوفاق، وأن وحدات الجيش أصبحت أكثر دراية بكل تحركات معسكر الوفاق، بواسطة سلاح الجو الذي ينفذ عملياته بدقة على المحاور في جنوب طرابلس.

