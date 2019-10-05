وكيل وزارة المالية والتخطيط يطالب بعدم إحالة أي طلبات تخص التمديد للراغبين في تمديد الخدمة للموظفين

بنغازي 05 أكتوبر 2019 (وال)- طالب وكيل وزارة المالية والتخطيط أمراجع غيث سليمان مراقبي ومديري مكاتب الخدمات المالية بالبلديات ومديري مصلحتي الجمارك والضرائب، بعدم إحالة أي طلبات تخص التمديد للراغبين في تمديد الخدمة للموظفين.

ودعا وكيل وزارة المالية والتخطيط في كتاب – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – الجميع التقيد بعدم إحالة أي طلبات تخص التمديد للراغبين في تمديد الخدمة، سواء قبل تاريخ 19 يونيو عام 2019 م أو بعده، والذي تم إفراغه بشكل صريح، في كتاب معالي وزير المالية والتخطيط رقم (2408)، المؤرخ في 16 يوليو 2019 م، باعتبار كل ما سبق من إجراءات تنفيذية أو السماح بمباشرة عمل في حكم المُلغاة.

وأوضح وكيل وزارة المالية والتخطيط – في كتابه – أن “قراره بناء على كتاب السيد مدير المكتب القانوني بالوزارة رقم (2830) المؤرخ في 8 – 9 – 2019، والمُشار فيه ما ورد بالقانون رقم (1) لسنه 2018، بشأن تعديل أحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم (13) لسنه 1980 م، وكتاب دولة رئيس مجلس الوزراء رقم (3370) المؤرخ في 19 – 6 – 2019 م، بشأن عدم إحالة أي طلبات تمديد لمن بلغوا سن التقاعد، لحين رد ديوان مجلس النواب عن استفسار وزارة العمل والتأهيل، عن بعض الجوانب المتعلقة بآلية تنفيذ القانون والمُشار إليه أعلاه”.

وأشار وكيل وزارة المالية والتخطيط إلى أن قراره جاء حرصًا منه على استقرار الأوضاع الوظيفية، وخلق مناخ وظيفي متوازن، واستجلاء لكافة صور اللبس والغموض التي صاحبت التعاطي مع آلية تنفيذه. (وال- بنغازي) ر ع/ ر ت

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