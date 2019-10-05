الجيش الوطني يقترب من “قلب العزيزية”

اشتباكات عنيفة متقطعة أمس وقصف مدفعي من قبل قوات الوفاق المتمركزة داخل المدينة بمحاور اسبيعة- العزيزية ومحور سيدي فرحات- العزيزية.

وتقدمت قوات الجيش الوطني بشكل لافت في منطقة العزيزية وباتت تمركزاتها تبعد أقل من أربعة كيلومترات عن وسط المدينة وتقترب من سيطرتها الكاملة على الطريق الرئيس الرابط بين العزيزية وطرابلس، فيما أعلن المركز الإعلامي لعملية “بركان الغضب” التابعة للوفاق ان طائرات تابعة لقوات الجيش قامت بقصف مطار مصراتة الدولي صباح اليوم .

وشهد محور الطويشة اشتباكات عنيفة في الصباح الباكر وتقدم قوات الجيش إلى معسكر الهجرة غير الشرعية وسيطرة على تمركزات لقوات الوفاق، فيما تعرضت المنطقة القريبة من مطار طرابلس قصف مدفعي منذ ليلة البارحة وحتى صباح اليوم ولا تزال القوات المسلحة تسيطر على كامل المطار .

وتواترت الأخبار عبر المنصات الإلكترونية حول عنف الاشتباكات الليلة الماضية بين طرفي الصراع في طرابلس، فيما أشارت إحدى الصفحات الموالية للواء التاسع إلى تجدد اشتداد الاشتباكات في محور عين زار الذي تدور فيه أشرس المعارك.

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