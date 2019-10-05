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“الأورومتوسطي” يرحّب بالخطة الجديدة لاستقبال المهاجرين

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أشاد مرصد حقوق الإنسان الأورومتوسطي بالخطة الجديدة التي وافقت عليها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا ومالطا لاستقبال مزيد من المهاجرين واللاجئين الذين يتم إنقاذهم في البحر المتوسط.

ووصف المرصد الاتفاق بالخطوة المهمة نحو معالجة الأزمة الإنسانية في البحر المتوسط ونحو وضع سياسات أفضل للهجرة في أوروبا.

ورحّب المرصد بجهود الحكومة الإيطالية الجديدة للتراجع عن سياسات الهجرة القاسية لنائب رئيس الوزراء السابق ماتيو سالفيني، الذي أغلق موانئ البلاد أمام قوارب إنقاذ المهاجرين العام الماضي.

ووافق وزراء الداخلية من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا ومالطا على نقل المهاجرين الذين تم إنقاذهم في البحر الأبيض المتوسط وسيقدمون خطة تطوعية جديدة لوزراء الداخلية الآخرين البالغ عددهم 24 في اجتماع في لوكسمبورغ في 8 أكتوبر للمشاركة في هذه المسؤولية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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