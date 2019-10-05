 وزير الصحة في الحكومة الليبية يتفقد المركز الصحي سيدي خالد قُبيل افتتاحه

درنة 05 أكتوبر 2019 (وال)- قام معالي وزير الصحة في الحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب، بجولة ميدانية تفقدية شملت المركز الصحي سيدي خالد غربي مدينة درنة قُبيل افتتاحه.

هذا وأطلّع معالي الوزير خلال زيارته الخميس، التي رافقه فيها مدير إدارة الموارد البشرية بالوزارة محمد الجبالي، ومدير مكتب الوزير طارق نوح، ورئيس لجنة العلاج بالخارج بالوزارة الدكتور الفيتوري البوسيفي، ومدير العلاقات العامة بالوزارة عبد الله البراني، ورئيس غرفة عمليات الطوارئ بالوزارة إبراهيم اليتيمي، على آخر أعمال التطوير والتوسعة، والإنشاء والتجهيز للمركز تمهيدًا لافتتاحه.

واستمع معالي الوزير من مدير المركز الصحي سيدي خالد كمال الهنداوي، ومسؤولي الصحة بالمركز، إلى ما يقدمونه من جهود لخدمة للمرضى، للتعرف على ملاحظاتهم واحتياجاتهم، ومناقشة التحديات، وفعّالية الدعم المقدم من الوزارة وبقية المناطق.

وأوضح معالي الوزير أن الهدف من الزيارة، التأكد من جاهزية مرافق الوزارة في منطقتي عين مارة، وسيدي خالد، لخدمة المرضى، بالإضافة إلى الاطلاع على سيّر العمل، والتعرف على المعوقات والصعوبات التي تُواجه القائمين على هذه المرافق الصحية للعمل على حلها. (وال- درنة) ر ت

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