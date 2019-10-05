معالي وزير الصحة في الحكومة الليبية يفتتح أقسام الباطنية بمستشفى الوحدة بدرنة بعد تحديثه

درنة 05 أكتوبر 2019 (وال)- افتتح معالي وزير الصحة في الحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب، أقسام الباطنية بمستشفى الوحدة درنة المركزي التعليمي.

هذا وتبلغ سعة سريرية للأقسام إلى ” 60″ سريرًا، موزعة ومقسمة على أقسام: العناية، الإيواء “رجال ونساء”، وقسم الأشعة، ومعمل التحاليل، وقسم مجهز بالكامل لمرضى الكلى، ومصرف للدم، وصيدلية، إلى جانب عددًا من العيادات العلاجية.

ورافق معالي الوزير خلال مراسم الافتتاح كل من : عميد بلدية درنة المستشار عبد المنعم الغيثي، ومدير عام مستشفى الوحدة العلاجي التعليمي إبراهيم عزوز، ومدير إدارة الموارد البشرية بالوزارة محمد الجبالي، ورئيس لجنة العلاج بالخارج بديوان الوزارة الدكتور الفيتوري البوسيفي، ومدير مكتب وزير الصحة طارق نوح، ومدير مكتب منظمة الصحة العالمية شرق ليبيا الدكتور عبد العزيز الحلافي، ومدير العلاقات العامة بالوزارة عبد الله البراني، ورئيس عمليات الطوارئ بالوزارة إبراهيم اليتيمي، ومدير إدارة الإعلام بالوزارة معتز الطرابلسي.

وأجرى معالي الوزير جولة داخل أقسام المستشفى، حيث أطلّع على الإمكانيات والتجهيزات.

وتعهد معالي الوزير بتقديم الدعم الكامل عن طريق وزارة الصحة، لكل أقسام المستشفى، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى، من بينها: قسم غسيل الكلى، وقسم النساء والولادة. (وال- درنة) ر ت

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