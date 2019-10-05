مديرية أمن جنزور تنشر صورة قاتل الشاب رشيد البكوش بطرابلس

أخبار ليبيا24

نشرت مديرية أمن جنزور اليوم السبت صورة المتهم بجريمة قتل الشاب رشيد صالح البكوش رميًا بالرصاص وإصابة شقيقه موسى يوم الجمعة بالطريق العام وسط العاصمة طرابلس.

وكتب المكتب الإعلامي بالمديرية على بموقع “فيسبوك”، “ردًا على ما تتداوله عدد من صفحات التواصل الاجتماعي التي تشكك في خبر تسليم الجاني نفسه. هذه صورة التقطت للمعني صباح هذا اليوم بداخل قسم البحث الجنائي التابع لمديرية أمن جنزور عقب استلامه من مديرية أمن الزاوية ومباشرة الإجراءات القانونية معه والتي انتهت إلى إحالته إلى النيابة المختصة”.

وأضافت، “مع العلم بأننا نعي ما تروج له هذه الصفحات والتي لا تسعى إلا للفتنة والفوضى”.

وكشف عن هوية القاتل، بعد ساعات فقط من تداول مقطع الفيديو وثق الجريمة البشعة التي نفذت أمام أعين المارة بمنطقة السراج غرب العاصمة، إثر خلاف شخصي.

والقاتل هو “عاصم” نجل عبد الرزاق البشتي، الذي يعد أحد أبرز القيادات البارزة والمؤثرة في الزاوية وأحد أهمّ مشايخ جماعة الإخوان.

واعتبر مدونون على مواقع التواصل أن هذه الجريمة تعبّر عن وضع العاصمة طرابلس التي تشهد يومًا بعد يوم تزايدًا في معدلات الجريمة والقتل خارج القانون، من قبل مسلحين أغلبهم محسوبين على الجماعات المسلحة.

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