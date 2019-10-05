تخريج الدفعة الأولى لمنتسبي هيأة الشرطة بمديرية أمن جردس العبيد

العنوان_جردس العبيد

أقامت مديرية أمن جردس العبيد اليوم السبت حفل تخريج الدفعة الأولى من منتسبي هيئة الشرطة لصالح المديرية.

وضمت الدورة التي أقيمت على مدار الأشهر الستة الماضية نحو 400 شرطي وأشرف على تدريبها ، ضباط وضباط صف المديرية بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب في الوزارة.

وحضر حفل التخرج عدد من مدراء الإدارات العامة في وزارة الداخلية وضباط وضباط صف المديرية إضافة إلى أعيان المنطقة وأولياء أمور الطلبة.

وثمن مدير أمن جردس العبيد العميد طاهر علي بلحمد دور القائمين على الدورة ودعم وزارة الداخلية للمديرية، معرباً عن أمله في تعزيز قدرة الأمن بالمنطقة بعد الدفع بهؤلاء الخريجين للعمل.

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