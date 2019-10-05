مؤسسة النفط ترحب ببيان البعثة الأممية: «خطوة هامة لإفشال محاولات تقسيم البلاد»

أعربت مؤسسة النفط عن دعمها للبيان الصادر عن بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا أمس الجمعة والذي حذر من تقسيم مهام الشركة، مؤكدة أن «تلك المبادرة خطوة هامة لإفشال المحاولات الرامية إلى تقسيم البلاد».

ورحبت المؤسسة في بيان نشرته على صفحتها بموقع «فيسبوك»، بـ«تأكيد المجتمع الدولي على حق المؤسسة الحصري في استيراد وتصدير النفط الخام ومشتقاته، وتعتبر هذه المبادرة خطوة هامة لإفشال المحاولات الرامية إلى تقسيم البلاد».

وشددت المؤسسة، إلى أن «النفط والموارد الطبيعية الليبية هي ملك لكافة الشعب الليبي، ولا يجب في أي حال من الأحوال استخدامها عسكريا».

وأكدت أن «استعمال النفط الليبي والمنشآت النفطية لأغراض عسكرية يعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني والتي ترقى إلى جرائم حرب».

البعثة الأممية: نحذر من الجهود المستمرة لتقسيم مهام شركة النفط الوطنية

وحذرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أمس من أن «الجهود المستمرة لتقسيم مهام شركة النفط الوطنية تهدد عائدات البلاد النفطية وبالتالي مصالح جميع الليبيين»، مضيفة أن هذه الجهود «يمكن أن تشكل انتهاكات لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وأن تضع المسؤولين عنها تحت طائلة العقوبات».

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الأسبوع الماضي، انخفاض الإيرادات بنحو 5% خلال شهر أغسطس الماضي مقارنة بشهر يوليو السابق، لتسجل نحو ملياري دولار، بتراجع 117 مليون دولار.

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