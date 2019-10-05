افتتاح أقسام الباطنية بمستشفى الوحدة بدرنة بعد تحديثه

افتتح وزير الصحة في الحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب ،اليوم السبت ،أقسام الباطنية بمستشفى الوحدة درنة المركزي التعليمي.

و قام عقوب بجولة داخل أقسام المستشفى ،التي تبلغ سعة سريرية للأقسام إلى ” 60″ سريرًا، موزعة ومقسمة على أقسام: العناية، الإيواء “رجال ونساء”، وقسم الأشعة، ومعمل التحاليل، وقسم مجهز بالكامل لمرضى الكلى، ومصرف للدم، وصيدلية ،و اطلع على الإمكانيات والتجهيزات إلى جانب عددًا من العيادات العلاجية.

و تعهّد عقوب بتقديم الدعم الكامل عن طريق وزارة الصحة، لكل أقسام المستشفى، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى، من بينها: قسم غسيل الكلى، وقسم النساء والولادة.

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