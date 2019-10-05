«الهلال الأحمر» تنظم ندوة حول القانون الدولي الإنساني في مناسبة ذكرى تأسيسها الـ62

عقدت جمعية «الهلال الأحمر» الليبي فرع سبها، اليوم السبت، ندوة علمية تحت شعار «التعريف بالقانون الدولي الإنساني» بمدينة سبها بحضور عدد من أعضاء الأمانة العامة لـ«الهلال الأحمر» وفرع الجهاز في الجنوب.

وقال رئيس جمعية «الهلال الأحمر» فرع سبها محمد أبو خزام، لـ«بوابة الوسط»، اليوم، «تمر علينا الذكرى 62 لتأسيس الجمعية، وبهذه المناسبة أقمنا ندوة علمية من أجل التعريف بالقانون الدولي الإنساني من أجل نشره في المجتمع والتعريف به، وما عناصره، والنزاعات الداخلية وتأثيرها على الأسرة، إضافة إلى آليات التدخل الدولي الإنساني».

وأضاف عبدالسلام المغربي رئيس القسم الإنساني بجمعية «الهلال الأحمر» بالتعاون جامعة سبها، أن هدف القانون الإنساني هو المحافظة على كرامة الإنسان أثناء النزاعات المسلحة ويعتبر دورًا أصيلًا لـ«الهلال الأحمر» في نشر تعاليم الإنسانية والسلام.

وأشار بهاء الكواش مدير المكتب الإعلامي للأمانة العامة لـ«الهلال الأحمر» الليبي لـ«بوابة الوسط»، قائلاً: «نحن وصلنا الآن إلى 62 عامًا في ليبيا، ورأينا أن تكون هناك عدة أنشطة ومنها نشر القانون الإنساني، والجمعية عملت في ظروف صعبة في ليبيا منذ 2011 وأثبتنا للجميع أننا نعمل بحيادية وبمبدأ إنساني رغم الأزمات والظروف التي في البلاد خصوصًا».

يشار إلى أن جمعية «الهلال الأحمر» تأسست 5 أكتوبر العام 1957 ووقع الاعتراف بها من قبل اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» في 9 ديسمبر 1958 ويوجد مقر أمانتها العامة في مدينة بنغازي.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا