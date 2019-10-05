المحجوب: جماعة الإخوان تسعى لإطالة أمد الحرب لتحقيق مصالحها

كشف مدير المكتب الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة العميد خالد المحجوب اليوم، عن اجتماع عقدته جماعة الإخوان في طرابلس خلال الأيام الماضية، طالبت فيه المليشيات والعناصر المسلحة التي تقاتل الجيش بضرورة الصمود حتى مؤتمر ألمانيا المرتقب.

وأوضح المحجوب في تصريح لوكالة سبوتنيك الروسية، أن جماعة الإخوان لديها أمل في أن يمنحها مؤتمر برلين بعض المكتسبات السياسية، مؤكدا أن معظم الدول المشاركة في هذا المؤتمر مقتنعة بأن المليشيات الموجودة في طرابلس إرهابية.

وحول موقف الجيش من مؤتمر ألمانيا، أوضح المحجوب أن لقاء المشير حفتر والمستشار صالح الأخير، تناول العديد من الأمور، أما فيما يتعلق بالمسارات السياسية فإنه لا حوار مع المليشيات، حسبما جاء في الوكالة.

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